Bei Temperaturen über 30 Grad zog es auch am Sonntag wieder viele Kärntner in die Strandbäder. In Klagenfurt ging es dort nicht nur aufgrund der aktuellen Hitzewelle heiß her. Bereits auf dem Parkplatz vor dem Strandbad gingen zwei Gäste aufeinander los, wie die Polizei am späten Nachmittag berichtet.

Gegen 13 Uhr hatte eine 33-jährige Frau eine Parklücke auf dem Parkplatz beim Strandbad für ihren Lebensgefährten freigehalten, indem sie sich dorthin stellte. Einem 43-jährigen Pkw-Lenker, der ebenfalls einen Parkplatz suchte, passte das offenbar gar nicht. Er fuhr auf die dort stehende 33-Jährige zu, sodass diese ausweichen musste, um nicht angefahren zu werden. In der Folge kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Lebensgefährten der Frau und dem Pkw-Lenker. Der 43-Jährige wurde dabei leicht verletzt.