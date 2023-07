Sting in Klagenfurt: Sieben Stunden Anfahrt sind für Fans kein Problem

Die ersten Fans sind schon da: Manche haben sieben Stunden Autofahrt auf sich genommen, um heute ab 20.30 Uhr Weltstar Sting zu sehen. Der "Englishman in New York" ist im Rahmen seiner "My Songs Tour" im Wörthersee Stadion Klagenfurt.