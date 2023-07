Am Samstagvormittag wurde die Feuerwehr zum Wörthersee gerufen. Nicht weil es brannte, sondern weil ein Motorboot in der Marina vor dem Sol Beach in Velden plötzlich immer tiefer im Wasser verschwand. Die Bergung dauerte mehrere Stunden, der Landeschemiker musste anrücken. "Es wurde sofort alles abgesperrt. Direkt um das Boot herum war ein Film aus Schmiermittel bzw. Benzin zu sehen. Es besteht aber keine Gefahr", sagt der Veldener Gemeindevorstand Markus Kuntaritsch, der vor Ort ist. Warum das Boot plötzlich zu sinken begann, war am Nachmittag noch unklar. Es dürfte über das Heck einen Wassereintritt gegeben haben.

Das Boot wurde im Laufe des Nachmittags geborgen © Krainz