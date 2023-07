Ungewöhnliche Gäste statteten am Freitag dem Strandbad Klagenfurt am Wörthersee einen Besuch ab: In Tracht statt in Badehose tanzten die Kirchtagslader der Villacher Bauerngman auf der Brücke Polka. Denn erstmals fand dort im Vorfeld des Villacher Kirchtags, der von 30. Juli bis 6. August stattfindet, ein Bieranstich statt. Aus diesem Anlass veranstalteten die Stadtwerke Klagenfurt einen "Trachten-Frei-Tag", an dem Gäste, die in Tracht erschienen, keinen Eintritt zahlen mussten. Auch die Stadtrichter zu Clagenfurth, Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider und Stadtwerke-Vorstand Erwin Smole waren dabei.