Als Generalsekretärin der Bundes-Grünen tourt Olga Voglauer seit Wochen durch die Bundesländer, um die jeweiligen Landesparteien kennenzulernen. Am Samstag hat die Landessprecherin der Kärntner Grünen und Nationalratsabgeordnete einen Fixtermin in Kärnten. Der Landesvorstand geht in Klausur. Einmal mehr steht das schlechte Landtagswahlergebnis vom März (3,85 Prozent) auf der Tagesordnung bzw. die Frage: Was muss getan werden, damit die Grünen vor allem in den Städten Klagenfurt und Villach stärker punkten können?