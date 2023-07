Es war der Kampf David gegen Goliath: Der italienische Konzern Dolce & Gabbana mit Sitz in Mailand trat vor dem Patentamt gegen einen Pörtschacher Hygiene-Großhandel an. Der Grund: Das Modelabel, das für seine hochpreisige Kleidung und Accessoires bekannt ist, ortete eine Verwechslungsgefahr mit dem Unternehmen des Kärntners Daniel Buglnig, der zur Wiedererkennung seine Initialen, also "D & B" verwendete. Dies traf so ganz und gar nicht den Geschmack des im Jahr 1985 gegründeten Imperiums, man legte beim Österreichischen Patentamt Einspruch ein.