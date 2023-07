Gleich zwei heftige Unwetter mit großen Regenmengen, starken Windböen, Blitz und Donner zogen Montagabend über die Landeshauptstadt und die umliegenden Gemeinden. Die erste Gewitterfront traf Klagenfurt gegen 19.30 Uhr und brachte neben Starkregen auch kleinere Hagelkörner mit sich.

Der Baum traf die Überdachung eines Imbisslokals © FF Hauptwache Klagenfurt

Auf eine kurze Pause folgte gegen 21.15 Uhr erneut intensiver Niederschlag, der noch einmal über eine Stunde anhielt. Straßen und Unterführungen wurden überflutet, zahlreiche Zweige und Äste lagen auf den Fahrbahnen, unter anderem am Ring und in Waidmannsdorf. In der Nähe des Hauptbahnhofes wurde ein Baum entwurzelt und beschädigte ein Hochhaus. Der Baum traf die Überdachung eines Imbisslokals. Laut Landesalarm und Warnzentrale kam es zu mehr als 30 Feuerwehreinsätzen aufgrund des Unwetters in Klagenfurt.

Von Blitz verletzt

Gegen 20.15 Uhr erlitt ein 33-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt auf einer Weide in der Gemeinde Maria Rain, Bezirk Klagenfurt, nach einem Blitzeinschlag in den Weidezaun leichte Verletzungen. Der Mann wurde vom Rettungshubschrauber C 11 in das Klinikum Klagenfurt gebracht und zur Überwachung stationär aufgenommen.

Die Ortschaft Guntschach in Maria Rain ist nach dem Unwetter von Montag erneut von der Außenwelt abgeschnitten. Muren zerstörten Montagabend Notstraße, die nach Felssturz im Vorjahr errichtet wurde.