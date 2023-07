Haubenkoch vom Längsee übernimmt Traditionsgasthaus Papitsch

Das Haubenlokal "Kulinarium" schließt in St. Georgen am Längsee und übersiedelt in das Landgasthaus Papitsch in Klagenfurt. Konzept in Klagenfurt bleibt gleich. Für den Wiesenmarkt hat man aber neue Ideen.