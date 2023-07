Natürlich singt Andreas Gabalier in seinem neuen Song "Superstar" offiziell nicht über sich selbst. Es geht im Text um Sterne und andere Glücksbringer, die uns begleiten. Aber bei diesem einen Wort im Refrain, "Superstar", dachte er Sonntagabend vielleicht doch kurz an sich selbst – der Habitus passte dazu und das Habitat sowieso: In der ausverkauften Starnacht-Arena in der Wörthersee-Ostbucht in Klagenfurt jubelten dem "Volks Rock 'n' Roller" 8000 zahlende Fans begeistert zu und draußen entlang der Promenade noch einmal geschätzte 2000 Zaungäste.