Tierischer Einsatz für die Berufsfeuerwehr Klagenfurt am Sonntag zur Mittagszeit: "Um 11.12 Uhr wurden wir in die Sterneckstraße gerufen. Passanten hatten eine Schlange auf dem Gehsteig entdeckt", berichtet Wolfgang Germ, Sprecher der Berufsfeuerwehr.

Beim Eintreffen stellte sich heraus, dass es sich um eine Äskulapnatter handelte. Das Tier hatte mit einer Länge von rund zwei Metern eine beachtliche Größe. "Sie ist zwar nicht giftig, aber ihr Biss soll trotzdem schmerzhaft sein", so Germ. Daher war Vorsicht geboten. Die Kameraden "angelten" die Schlange mit einem Kescher und verfrachteten sie in eine Mülltonne. Darin transportierten sie die Natter auch auf das Kreuzbergl, wo sie wieder in die Freiheit entlassen wurde.