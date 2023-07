Die Sportfreunde Stiller rocken heute Moosburg

4000 Fans sind am "Schlosswiese RockOn" in Moosburg heute angekündigt: Neben den Sportfreunden Stiller, tritt auch Marco Pogo mit Turbobier auf. Der zweite Konzerttag auf der Schlosswiese, nach OneRepublic am Freitag, verspricht wieder hochsommerliches Wetter.