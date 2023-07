20.20 Uhr: Alle warten jetzt auf OneRepublic

Tom Gregory packte zum Schluss "Never let Me Down" aus, ein wunderschöner Song, der auch live gut zur Wirkung kommt. Das Publikum forderte den Song gleich ein zweites Mal - kann nicht schaden. Nachdem er die Stimmung so richtig angeheizt hat, beschließt er seine Show mit "River". Und jetzt warten alle auf OneRepublic - heute heißt es in Moosburg: "Counting Stars", denn keine Wolke verstellt die Sicht auf die Sterne.



20.10 Uhr: Und noch immer strömen Leute auf das Gelände

Zwar ist mit Tom Gregory schon eine große Nummer auf der Bühne der Schlosswiese, doch noch immer strömen die Menschen auf das Festivalgelände. Viele machen es sich auf der steil ansteigenden Wiese bequem - von dort hat man die ideale Übersicht.

Menschen, überall Menschen © Kanatschnig

19.50 Uhr: Tom Gregory hat die Bühne betreten

Der britische Musiker Tom Gregory, dank seiner Hits wie "Fingertips", "Small Steps" oder "Never let Me Down" kein Unbekannter im Musikgeschäft, ist jetzt an der Reihe. Der gute Mann aus Manchester macht richtig gute Musik und sorgt für Stimmung. Die Handys werden gezückt, Fotos geschossen und Videos gedreht. Das ist schon sehr gut, was der Mann macht und die ideale Einstimmung auf OneRepublic. "Fingertips" wurde übrigens über 100 Millionen Mal gestreamt.

Tom Gregory macht schwungvollen Pop zum Mitsingen © Kanatschnig

19.10 Uhr: Mishaal Tamer rockt die "Carinthian Nights"



Der aus Saudi-Arabien stammende Musiker Mishaal Tamer hat die Bühne betreten und beginnt mit seinem Song "Time goes by": Pop-Musik mit orientalischen Elementen und tanzbaren Beats. Die Stimmung steigt, das Festivalgelände füllt sich und die Schlangen vor den Getränkeständen werden immer länger - es hat kanpp unter 30 Grad Celsius. Und nun spielt Mishaal Tamer "Arabian Nights", die "Carinthian Nights" lassen bei diesem Wetter jedenfalls Freude aufkommen.

Mishaal Tamer macht Pop-Musik mit orientalischen Elementen © Kanatschnig

18.42 Uhr: Die Luke Andrews Band heizte das Publikum ein

Während die Konzertbesucher noch auf das Festivalgelände in Moosburg marschieren, macht die Luke Andrews Band auf der Festwiese bereits Stimmung. 8000 Besucher haben sich heute zu OneRepublic angekündigt. Das Wetter ist sommerlich und die vielen Festivalbesucher machen es sich auf der Wiese und vor der Bühne gemütlich. Die Luke Andreas Band stimmte mit beschwingter Pop-Musik auf die Stars aus Colorado ein, die in ihrer Karriere über 50 Millionen Tonträger verkauft haben.