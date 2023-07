Das für 13. Juli geplante Gespräch auf Einladung von Erzbischof Franz Lackner mit dem Gurker Domkapitel muss abgesagt werden. Das bestätigte der Salzburger Erzbischof am Freitag gegenüber der Nachrichtenagentur Kathpress. An dem Gespräch in Salzburg hätte auch der Kärntner Bischof Josef Marketz teilnehmen sollen, der sich jedoch aufgrund eines Unfalls in Spitalsbehandlung begeben muss. Er hat sich bei einem Sturz am Knie verletzt und sagte alle Termine bis einschließlich Sonntag, 16. Juli, ab. Vor diesem Hintergrund hat man am Freitag beschlossen, den Termin abzusagen, so Lackner.

Schon Anfang Juni hatte Erzbischof Lackner, der 2019 im Auftrag von Papst Franziskus eine Apostolische Visitation in der Diözese Gurk-Klagenfurt durchgeführt hatte, das geplante Gespräch von Bischöfen mit dem Gurker Domkapitel bestätigt, ohne aber einen konkreten Termin zu nennen. Lackner hatte damals auch mitgeteilt, dass die Bischöfe im Rahmen ihres Ad-limina-Besuchs in Rom im Dezember 2022 mit den zuständigen römischen Stellen auch die Visitation von 2019 besprechen konnten.

"Erster Schritt"

Dabei sei der Wunsch entstanden, das Gespräch miteinander, das heißt zwischen dem früheren Gurker und nunmehrigen St. Pöltner Bischof Alois Schwarz, dem Gurker Domkapitel und dem zuständigen Kärntner Bischof Marketz, wieder aufzunehmen. Dem hätte als "erster Schritt" ein Treffen auf Einladung des Erzbischofs in Salzburg mit dem Gurker Domkapitel sowie den Bischöfen Marketz und Benno Elbs in der nächsten Woche folgen sollen, was aufgrund der Verhinderung des Kärntner Bischofs jetzt nicht möglich ist.

Auch Bischof Schwarz hatte sich am Freitag öffentlich zu Wort gemeldet. In einer Presseaussendung bekundete er seine Bereitschaft zum Gespräch. Wörtlich hielt der St. Pöltner Bischof fest: "Wir stehen in der katholischen Kirche in unterschiedlichsten Themenbereichen vor großen Herausforderungen, die wir alle nur mit gemeinsamen Kräften und als Einheit bewältigen können. Ich erachte dieses Treffen als notwendig, denn damit könnte endlich ein Schlussstrich in der gesamten Angelegenheit gezogen werden."