Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht – dieses Sprichwort trifft auf jene Person zu, die die Einfriedung des Herzogstuhls in Zollfeld im Bezirk Klagenfurt-Land bepinselt hat.

Zwischen 13. Juni und 4. Juli beschädigte ein Unbekannter die Einzäunung des steinernen Herrschersitzes, die Metallstreben wurden mit schwarzer Acrylfarbe gestrichen. Was der "Täter" wohl nicht wusste: Die aus dem Jahr 1826 stammende Einfriedung war mit einem speziellen Ölleimanstrich versehen und der Acryllack muss nun mit hohem Aufwand entfernt werden: Kostenpunkt rund 30.000 Euro.

"Der Zaun wurde erst im Vorjahr vom Land um 70.000 Euro nach besonderen Auflagen des Bundesdenkmalamts restauriert", sagt der Maria Saaler Bürgermeister Franz Pfaller (SPÖ). Leider wäre das Baudenkmal immer wieder Ziel von Vandalen. Weil es sich diesmal aber um kleine Schadstellen handelt, die mit einer nicht genehmigten Farbe übermalt wurden, könnte sich auch ein Laie als Restaurator betätigt haben. Angezeigt wurde die Causa von Caroline Steiner, der Kaufmännischen Direktorin des Landesmuseums, das für den Herzogstuhl zuständig ist.

"Auch wenn es jemand gut gemeint haben sollte, möge sich derjenige melden. Wir werden schon irgendwie mit der Versicherung zusammenkommen. Wegen der Schadstellen sind wir in ständigem Kontakt mit dem Restaurator", so Steiner. Die weitere Vorgangsweise: Experten müssen die genaue Schadenshöhe begutachten, nach Rücksprache mit dem Bundesdenkmalamt wird der Zaun schließlich restauriert. Das Landesmuseum denkt nun übrigens an, den Herzogstuhl videoüberwachen zu lassen.

LKA ermittelt

Indes ermittelt das Landeskriminalamt gegen Unbekannt. "Aus strafrechtlicher Sicht handelt es sich um eine Sachbeschädigung. Ob gut gemeint oder mutwillig wissen wir nicht", sagt Polizeisprecherin Waltraud Dullnigg.

"Restaurateure" als Internet-Stars

Der Vorfall erinnert an mehrere Fälle in Spanien in den vergangenen Jahren. 2012 etwa hat sich die Pensionistin Cecilia Gimenez als Hobby-Restauratorin versucht und das Bild "Ecce Homo" von Künstler Elias Garcia Martinez übermalt. Die missglückte Restauration wurde zur Touristenattraktion, die Kirche verlangte sogar Eintritt – wurde aber von der Seniorin geklagt, da es sich schließlich um ihr Werk handle.

Zum Internet-Hit wurde 2018 die "Restaurierung" eines Spaniers, der die Darstellung des Heiligen Georg im Madrid übermalte – und diesen zu einer Comicfigur machte.