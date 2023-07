Dieser Geburtstag wird wohl lange in Erinnerung bleiben! Schließlich ist es eher selten, dass die Polizei zu einer Kinderparty gerufen wird. Am vergangenen Donnerstag passierte aber genau das in Klagenfurt. Dort hatte die Tochter von Helge Oberleithner ihren 7. Geburtstag mit Freunden gefeiert. Im Sattnitzpark nahe des Stadions wurde eine Schnitzeljagd veranstaltet. Die "Schatzkiste", die es für die Kinder zu suchen gab, hatte Oberleithner am Ufer der Sattnitz versteckt - und nicht damit gerechnet, dass sie zuvor schon von jemandem gefunden wird.