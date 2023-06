Kurz vor Beginn der Sommerferien wurden für das kommende Schuljahr 2023/24 auf der Homepage der Bildungsdirektion für Kärnten 95 Planstellen für Lehrerinnen und Lehrer im Pflichtschulbereich ausgeschrieben: 47 im Volksschulbereich, 46 im Mittelschulbereich und je eine im Polytechnischen Schulbereich sowie Sonderschulbereich.

Diese gliedern sich in 42 Vollzeit-Planstellen (zwölf in der Bildungsregion Ost, 30 in der Bildungsregion West) und 53 Teilzeit-Planstellen (19 Bildungsregion Ost, 34 Bildungsregion West).

Für dieses Ausschreibungsverfahren können sich wieder zertifizierte Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger im Bereich der Mittelschulen und Polytechnische Schulen bewerben. Nähere Informationen zum Quereinstieg findet man auf der Homepage www.klassejob.at.

Interessierte Personen haben die Möglichkeit, sich bis einschließlich Freitag, 07. Juli 2023, auf der Homepage der Bildungsdirektion für Kärnten zu bewerben. Eine weitere Ausschreibung von Lehrer:innen-Planstellen ist voraussichtlich ab 31. August geplant.