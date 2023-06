Für viele kommt sie überraschend, die Rochade an der Spitze der FPÖ-Bauern in der Landwirtschaftskammer: Der Zweite Vizepräsident Manfred Muhr (46) hörte auf und übergab das Zepter an Kammerrat Roman Linder, der Dienstag in der außerordentlichen Vollversammlung bereits gewählt und angelobt wurde.