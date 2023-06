Ein junger Mann (17) aus dem Bezirk Klagenfurt-Land lenkte am Montag gegen 8 Uhr sein Moped in Magdalensberg auf der L 86a, Treffelsdorfer Landesstraße, in Richtung L 85 und wollte nach links einbiegen. Zur selben Zeit fuhr ein 26-jähriger Mann aus der Steiermark mit seinem Pkw auf der L 85 in Richtung Berg. Der 17-Jährige übersah laut eigenen Angaben den Pkw und fuhr in die Kreuzung ein.

Der 26-Jährige versuchte noch auszuweichen, was jedoch nicht gelang. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde der Mopedlenker vom Fahrzeug geschleudert. Er war ansprechbar und konnte selbstständig seine Daten bekannt geben. Anschließend wurde der Patient in den Tiefschlaf versetzt und mit schweren Verletzungen vom Rettungshubschrauber C11 ins UKH Klagenfurt geflogen.

Im Einsatz waren die FF St. Michael/Zollfeld und Ottmanach. Am gelenkten Moped entstand Totalschaden, am Pkw schwerer Sachschaden bis Totalschaden. Die L 85 war für eine Stunde für den gesamten Verkehr gesperrt. Der Alkovortest beim Pkw-Lenker verlief negativ.