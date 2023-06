12,4 Millionen Kilometer haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Roten Kreuzes in Kärnten im Vorjahr zurückgelegt. Umgerechnet sind das 310 (!) Erdumrundungen. Im Rahmen der diesjährigen Generalversammlung in der Arbeiterkammer in Klagenfurt wurde Bilanz über 2022 gezogen. 2,1 Millionen Stunden standen die Rot Kreuz-Mitarbeiter im Einsatz, 3000 Freiwillige leisteten rund 330.000 unentgeltliche Dienststunden. "Ohne unsere Mitarbeiter wäre eine so professionelle Hilfe für die Bevölkerung in unserem Bundesland nicht in diesem Ausmaß möglich. Egal ob freiwillig, hauptberuflich, oder als Zivildienstleistende, sie sind das wichtige Rückgrat unserer Organisation", sagte Präsident Martin Pirz.

Generalversammlung in Klagenfurt © Wajand Dietmar/RK

Die Zahl der Rettungseinsätze ist im Vorjahr gestiegen. In der Leitstelle gingen knapp 511.000 Anrufe ein, davon waren mehr als 119.000 Notrufe. 300.000 Patienten wurden im Rettungsdienst versorgt, mehr als 9900 in der Pflege. Der wohl schwierigste Einsatz 2022 war die Unwetterkatastrophe im Gegendtal.