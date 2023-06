Selbst wenn innerhalb der Justiz gerne ausschweifend, verschachtelt und abwiegend formuliert wird, gibt es Sätze, die wie eine Ohrfeige nachhallen. "Die OStA (Oberstaatsanwalftschaft) Graz hat mit dem Ministerium in diesem Fall umsichtig und rasch ihre Fachaufsicht ausgeübt und die erforderlichen Handlungen gesetzt, um die rechtlichen Fehler in dieser Causa zu korrigieren", schreibt Ministeriumssprecher Mathias Klein. Gemeint ist das Vorgehen der Staatsanwaltschaft Klagenfurt in der Causa Franz Miklautz, das in einer Abnahme seiner elektronischen Datenträger gipfelte.