Er war ein manischer Maler, galt als anerkannter Porträtist der Pariser Gesellschaft der 1920er Jahre und starb mit nur 37 Jahren an einem Lungenleiden: Jean (Hans) Egger, geboren 1897 in Hüttenberg, war in Österreich fast unbekannt, gilt aber mittlerweile als einer der bedeutendsten Künstler der Zwischenkriegszeit. „Wir möchten ihm einen Platz in der Kunstgeschichte geben“, zeigt sich Christine Wetzlinger-Grundnig. Direktorin des Museums Moderner Kunst Kärnten über den bisher unter seinem Wert geschlagenen Expressionisten aus Kärnten begeistert. Gemeinsam mit dem Linzer Lentos-Museum entstand nach der Kooperation mit einer Maria Lassnig-Arnulf Rainer-Ausstellung die Idee, die beiden Häuser dem so vielseitigen Jean Egger zu widmen. 1995 im Belvedere in Wien zuletzt mit einer Retrospektive gewürdigt, macht die Gemeinschaftsschau nun deutlich, was den Künstler, der nicht am heimischen Kunstbetrieb teilgenommen hat, so modern und experimentell macht.