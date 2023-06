In der SPÖ-Parteizentrale in Klagenfurt steht Mittwochnachmittag "hoher" Besuch an: Der neue SPÖ-Chef Andreas Babler kommt, um die Mitarbeiter der Parteizentrale mit Landesgeschäftsführer Andreas Sucher an der Spitze zu treffen bzw. kennenzulernen. Einen Kärnten-Tag mit dem neuen Parteichef, Veranstaltungen mit Funktionären, gibt es jedoch nicht. Weil das Zeitkorsett eng ist, weil Babler wegen einer Volkshilfe-Veranstaltung in Kärnten weilt, wie Sucher sagt.