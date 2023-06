Immer wieder neue Maschen lassen sich Betrüger einfallen, um ihren Opfern das Geld aus den Taschen zu ziehen. Am Mittwoch gegen 11.30 Uhr gab sich eine unbekannte Täterin am Telefon gegenüber einer Pensionistin in Ferlach als Justizwachebeamtin aus und teilte dem Opfer mit, dass deren Enkelin einen Verkehrsunfall verursacht hätte. Die Täterin forderte eine Kaution in der Höhe eines mittleren fünfstelligen Euro-Betrages. Die Pensionistin wurde via Telefon zu einem Übergabeort beordert und übergab dort einer männlichen Person mehr als 20.000 Euro in Form von Bargeld.

50.000 Euro gefordert

Ein weiterer Anruf einer weiblichen Person, die sich einer Pensionistin aus Klagenfurt gegenüber als Polizistin ausgab, verursachte keine Schädigung, da die Pensionistin die geforderten 50.000 Euro nicht übergab, sondern den Vorfall bei der Polizei zur Anzeige brachte.