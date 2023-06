Kurz vor Beginn der Sommerferien werden für das kommende Schuljahr 2023/24 insgesamt 27 Lehrer- und Lehrerinnen-Stellen in Bundesschulen, zumeist im Bereich der Allgemeinbildung, ausgeschrieben. Das hat die Bildungsdirektion Kärnten am Montag in einer Aussendung bekannt gegeben.

Bereits mit Montag, 12. Juni 2023, können sich Interessierte für die 27 Planstellen auf dieser österreichweiten Online-Plattform bewerben. Die Bewerbungsfrist läuft bis einschließlich 18. Juni 2023.

Die freien Stellen teilen sich laut Bildungsdirektion auf folgende Schulformen auf: 14 Stellen in AHS, drei in HTBLA, eine Stelle in BHAK und neun in Humanberuflichen Schulen. Die Bandbreite der Fächer reicht von Musikerziehung, Bildnerische Erziehung und Deutsch über Bewegung und Sport bis zu Gesundheits- und Krankheitslehre.

Weitere Ausschreibungen folgen

Damit nicht genug: Demnächst folgen aktuelle Stellenausschreibungen für Lehrer und Lehrerinnen im Landesschulbereich.

Eine andere Werbeoffensive, mit der die Bildungsdirektion erstmals auch Quereinsteiger für Lehrerjobs angesprochen hat, ist Anfang Mai abgeschlossen worden. 254 Planstellen waren zu vergeben. Für diese hat es 848 Bewerbungen gegeben, davon sind 65 von Quereinsteigern gekommen.