Damit haben die Diebe nicht gerechnet: Zwei italienische Staatsangehörige, 30 und 44 Jahre alt, stehen im Verdacht, in der Nacht auf Sonntag in den Gastraum eines Klagenfurter Lokals in Klagenfurt eingebrochen zu sein. Sie stahlen dort elektronische Geräte (Musikboxen, iPhone, iPad, Airpods) sowie Trinkgeld und Wechselgeld – die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.

Die Ermittler hatten aber ein Ass im Ärmel: Über die Ortungsfunktion der Airpods konnte nämlich der Aufenthaltsort der Täter ermittelt werden. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft erfolgt nun die Anzeige auf freiem Fuß.