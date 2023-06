Die Damen von KOŠ Celovec/Klagenfurt haben in den vergangenen drei Jahren in der Damen-Superliga (höchste Spielklasse Österreichs) nur einen Sieg in 42 Spielen errungen und sich nach dem letzten Platz in der abgelaufenen Saison entschlossen, freiwillig in die 2. Liga zu wechseln. Da wurde kein Geld verbrannt, gab es keine Skandale, nur den Abstieg als logische Konsequenz der finanziell und sportlich übermächtigen Konkurrenz.