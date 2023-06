Gleich zwei Jubiläen gab es am Dienstag für die „Lisa Film“ mit Geschäftsführer Michael Kraigher zu feiern. 30 Jahre „Ein Schloss am Wörther See“ und 80 Jahre Roy Black. Grund genug also, zahlreiche Film- und Schauspielerprominenz aus der legendären Wörtherseefilm-Ära nach Velden zu laden. Die Moderation des Events übernahm in gewohnt launiger und humorvoller Manier Regisseur und Schauspieler Otto Retzer, der alle „noch lebenden und transportfähigen Menschen aus dieser Zeit“ herzlich begrüßte und trocken feststellte: „Es werden ja jedes Jahr weniger.“