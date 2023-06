"Mon cœur s’ouvre à ta voix – Mein Herz öffnet sich in deiner Stimme…“: Nicht nur Samson verzauberte Elīna Garanča mit dieser Arie in der Oper „Samson et Dalila“ von Camille Saint-Saëns und brachte ihn als Dalila um Verstand, Haare und Kraft, sondern sie betörte damit auch das Publikum im ausverkauften Klagenfurter Stadttheater.