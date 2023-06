"Volks-Rock-'n'-Roller" Andreas Gabalier nimmt seinen Job als Wörthersee-Botschafter offenbar sehr ernst. In einem Video, das er jetzt auf Social Media postete, rührte er ordentlich die Werbetrommel für die "österreichische Karibik". "Kommen Sie und bereisen Sie den Wörthersee", so Gabalier. Denn dieser sei immer eine Reise wert – egal ob für einen Tag, eine Woche "oder überhaupt ein Leben lang".

Er selbst müsse den Wörthersee jetzt vorerst wieder verlassen, so Gabalier. Mit einem weinenden Auge. Aber auch mit einem lachenden – in Hinblick auf sein Konzert am Freitagabend in Schwarzenberg im Erzgebirge (Deutschland). Es sei, so Gabalier, das bereits elfte ausverkaufte Konzert im Rahmen seiner "Dirndl-Wahnsinn-Hulapalu!"-Tour 2023.

Der steirische Musiker, der einen Wohnsitz in Velden hat, wurde im August 2021 für sein Engagement für den Wörthersee geehrt und zum Botschafter ernannt. Der türkisblaue See sei seine zweite Heimat, so Gabalier damals. Auch Uschi Glas wurde einst für ihr Engagement im Wörthersee-Film als Botschafterin des Sees ausgezeichnet. Der erste Botschafter war Carl Spiehs.