Nach drei Jahren Corona ist die Reiselust heuer wieder besonders stark und am liebsten wird mit dem Auto zum Strandurlaub nach Italien oder Kroatien gefahren. Dieses Wochenende markiert die Halbzeit der zweiwöchigen Pfingstferien in Deutschland und wird in Kärnten einen ersten Vorgeschmack auf den Reiseverkehr dieses Sommers bringen.