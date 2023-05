Nach langer, schwerer Krankheit ist die Klagenfurter Wirtshaus-Legende Adolf Krall in der Nacht auf Dienstag verstorben. Das bestätigten Mitarbeiter des Traditionsbetriebes in der Klagenfurter Ehrentalerstraße und Freunde der Familie am Dienstagabend. Adi Krall wurde 67 Jahre alt. Er hinterlässt Ehefrau Ferry und Sohn Hannes, der die Klagenfurter Institution nun führt.

Das Gasthaus gibt es bereits seit 1915. Im Jahr 1954 übernahm Adi Kralls Vater den Betrieb. Als dieser 1975 plötzlich verstarb, musste der erst 19-jährige Adi den Betrieb übernahmen. "Es war keine Zeit zum Überlegen. Ich hatte damals keine andere Wahl", erzählte Krall der Kleinen Zeitung im Jahr 2006 anlässlich seines 50. Geburtstages.

Adolf Krall hatte aber sehr wohl die Wahl, als es um den Ausbau des Gasthauses ging. In den 80er- und 90er-Jahren wurden beim Lokal, das einst als Diskothek "Gipsy" bekannt war, umfangreiche Um- und Ausbauten vollzogen, eine Kunsteisbahn, Tennis- und Fußballplätze wurden errichtet, das Lokal auf 350 Plätze und die Pension auf 70 Betten ausgebaut. Solange es seine Gesundheit erlaubte, war Adi Krall im Gasthof anzutreffen. "Ich mache lieber Urlaub im Betrieb. Es reicht, wenn meine Frau wegfährt", hat er stets gesagt.