Wechselstimmung in der Zentralpersonalvertretung (ZPV) im Landesdienst, wo bereits alles auf Schiene ist: Obmann Gernot Nischelwitzer (FSG/SPÖ) geht mit 1. Dezember in Pension, Ulrike Micheler-Eisner folgt ihm nach. Damit steht zum ersten Mal eine Frau an der Spitze der Personalvertung für 3900 Beschäftigte.