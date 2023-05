War es ein Wolf oder ein Bär? Erst eine Auswertung von DNA-Proben wird zeigen, wer in der Vorwoche fünf junge Schafe auf einer Weide in Sachsenburg gerissen hat. In der Vergangenheit war zumeist der Wolf der "Täter". Das zeigen die Zahlen der Nutztierrisse 2022 in Österreich. Fast 800 gehen auf das Konto von Wölfen, im gesamten Bundesgebiet wurden knapp 50 Risse Bären zugeordnet. In Kärnten fielen im Vorjahr 390 Schafe und sieben Rinder dem Wolf zum Opfer, Bären töteten zehn Schafe und ein Rind (Quelle: Österreichzentrum Bär Wolf Luchs).