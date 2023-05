Sie in einem weißen Kleid, er im schwarzen Anzug, fährt das Brautpaar mit der Limousine von der Kirche weg in die Flitterwochen, während dahinter ein paar Blechbüchsen scheppern. Dieses klischeehafte aus Hollywoodfilmen bekannte Bild sieht man zwar auch in Kärnten im Wonnemonat Mai, alte Bräuche sind aber noch nicht ausgestorben. "Am Vorabend wird noch immer häufig gepoltert. Und dabei wird oft Prozellan zerbrochen, denn Scherben sollen ja Glück bringen", erklärt Brauchtumsexperte Heimo Schinnerl.