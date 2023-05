In einer Wohnung in der Klagenfurter Innenstadt ist es am späten Mittwochabend zu einem Beziehungsstreit gekommen. Ein 57-jähriger Mann hat seine 48-jährige Freundin verletzt und mit dem Umbringen bedroht, falls sie die Wohnung verlassen sollte. Die Frau wählte anschließend den Polizeinotruf.

Für die Polizei war die Klagenfurterin kurz darauf nicht mehr erreichbar und auch, als die Beamten an der Wohnung angekommen waren, öffnete ihnen niemand. Die Polizisten mussten die Tür mittels Ramme aufbrechen. Das Handy der Frau lag zerstört in der Wohnung, der Mann wurde festgenommen. Beide waren stark alkoholisiert.

Der Klagenfurter wird angezeigt, ein Betretungs- und Annäherungsverbot wurde ausgesprochen.