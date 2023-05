Tocotronic sind wie Poesie: Wie das kleine Büchlein mit den schönen Reimen, das schon so lange im Regal steht. Immer wieder staubt man es ab, holt es hervor und liest darin. Man erinnert sich an 1995, als die Welt eine andere war und sieht sich im Spiegel von 2023: Man ist nicht jünger geworden. Und als wär dazwischen nichts gewesen, dringt "Digital ist besser" erneut in deine Welt und du weißt: Vieles ist anders, aber eines ist gewiss: Die Poesie von Tocotronic hat noch immer Biss.