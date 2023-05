Die Sehnsucht nach Sommer, Sonne und Wärme ist nach den bisher zumeist trüben und verregneten Monaten April und Mai bei vielen Kärntnern und Osttirolern groß. Am Pfingstwochenende soll sich endlich ein erster Vorgeschmack auf den Sommer einstellen, so der fromme Wunsch. Ob in Kärnten, Osttirol, Italien, Slowenien oder Kroatien, wir wollen Sonne tanken und die erste Urlaubsstimmung des Jahres genießen. Doch wo wird das Wetter am schönsten? An einem Kärntner See, auf einer Osttiroler Alm, am Sandstrand von Lignano in Italien oder doch an der felsigen Adriaküste Kroatiens?