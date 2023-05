Kindern fallen sie oft auf, die in den Boden eingelassenen Stolpersteine. Erwachsene schreiten meist darüber hinweg, in einer Art von sorgloser Routine. Die Stelen, Gedenksteine, Bilder oder Tafeln sind Erinnerungszeichen, die an die Opfer des nationalsozialistischen Verbrechensregimes erinnern.