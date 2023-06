Noah wurde nur 16 Tage alt. Im November 2021 musste das Baby in der 32. Schwangerschaftswoche geholt werden. Bei einer Routineuntersuchung war zuvor festgestellt worden, dass Noahs Herz und seine Lunge voller Wasser waren. Für Familie Kainz aus Wolfsberg brach eine Welt zusammen. "Er war dann auf der Intensivstation, total verkabelt. Das ist ein Albtraum, man ist so hilflos", erzählt Mama Michelle Kainz (29). Der kleine Bub hatte einen schweren Gendefekt. Zwei Wochen nach seiner Geburt mussten Michelle und Daniel Kainz ihren Sohn für immer gehen lassen. Noah ist das Sternenkind der jungen Familie, zu der auch seine Geschwister Emilia (5), Henry (3) und Mathea (6 Monate) zählen. "Er ist präsent in unserem Leben. Die Kinder basteln Sachen für ihn, wir besuchen Noah auf dem Friedhof", erzählt die 29-Jährige.