Ohne Jacke ging in den vergangenen Tagen, speziell in der Früh, nichts. Und so mancher musste sogar die Heizung wieder aufdrehen, denn der Mai präsentierte sich bisher sehr "unterkühlt". Damit soll es nun aber vorbei sein. "Der Trend geht in eine Richtung, die Temperaturen steigen jetzt jeden Tag kontinuierlich an", verspricht Ubimet-Meteorologe Steffen Dietz. Für Sonntag sind bis zu 25 Grad prognostiziert. Doch der Reihe nach.