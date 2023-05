Wenn einer eine Reise tut, kann er was erzählen. In diesem Fall nicht nur Gutes. "Unser Mandant ist von Laibach aus in den Urlaub geflogen und wieder retour", sagen Rechtsanwalt Oliver Lorber und sein Kollege Kurt Oberleitner aus Klagenfurt. Als ihr Mandant wieder am Flughafen in Slowenien gelandet ist, war sein Koffer weg. Lorber: "Der Mann hatte Kleidung, Schuhe, Toilettenartikel und andere Gegenstände im Wert von 8000 Euro in seinem Gepäck. Er war nämlich zuvor in Mailand shoppen und hatte dort viel eingekauft – unter anderem einen teuren Designeranzug, der ebenfalls in dem Koffer lag."