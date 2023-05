Mit dem Wort "Legende" sollte man vorsichtig umgehen. Aber im Fall von Basketballer Shawn Ray trifft dieser Status zweifelsohne zu: Nach fast 500 Spielen und drei Meistertiteln in der österreichischen Bundesliga wurde der Akteur der Wörthersee-Piraten in der abgelaufenen Saison der 2. Bundesliga jetzt als "most valuable player" (wertvollster Spieler) ausgezeichnet.