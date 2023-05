Der Muttertag wird nicht nur in Kärnten und Osttirol gefeiert, hierzulande hat man aber für so manche Aufmerksamkeit an diesem besonderen Tag aber eigene Namen. Was sagen etwa viele Kärntner Kinder ihrer Mama zu Muttertag auf? Und was haben Sie mitgebracht, wenn die Mutter einen Bischntegl bekommt? In unserem Kärntner Muttertags-Mundartquiz erfahren Sie es!