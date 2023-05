Spannung verspüren Studenten gewöhnlich nur vor oder bei Prüfungen, die Hochschülerschaftswahl in Kärnten war am Donnerstagabend aber ebenfalls fesselnd. Die Wahlkommissionen wurden bundesweit mit dem Auszählen nicht fertig, beziehungsweise hat das elektronische Wahlsystem bei der Übertragung der entsprechenden Daten Mucken gemacht. Die ÖH-Verantwortlichen verkündeten bei der Wahlparty kurz vor 1 Uhr, dass es in den kommenden Stunden weder weitere Ergebnisse noch ein Bundesvertretungsergebnis geben wird. Inzwischen gibt es zumindest ein vorläufiges Ergebnis der Alpen-Adria-Universität: