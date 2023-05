Aufregung herrscht derzeit im deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz. Dort wurden auf einem Spielplatz mehrere sogenannte Schwarzblaue Ölkäfer entdeckt. Der Spielplatz wurde daraufhin von der Gemeinde vorübergehend gesperrt. Denn der Ölkäfer ist der giftigste heimische Käfer. Auch in Kärnten wurden in den vergangenen Jahren immer wieder Sichtungen gemeldet, wie Helag Happ, Sachverständige für Gifttiere, bestätigt. So kam etwa ein Bub in Spittal/Drau mit dem Käfer in Berührung, im Vorjahr wurde ein Käfer bei einem Kindergarten im Metnitztal eingesammelt. "Das Gift des Käfers tritt bei seinen Gelenken aus. Die Gifttröpfchen verbrennen unsere Haut, weshalb der Ölkäfer auch Blasenkäfer genannt wird", erklärt Happ.