Der Richtungsstreit am Klagenfurter Flughafen beschäftigt nicht nur Aufsichtsrat, Eigentümervertreter und Geschäftsführung. Auch die Mitarbeiter des Flughafens bekommen nun unmittelbar die Turbulenzen zu spüren. In einem Schreiben, das der Kleinen Zeitung vorliegt, wurden die Mitarbeiter darüber informiert, dass sie ihr Gehalt für den Monat Mai nicht wie gewohnt erhalten. "Wir gehen zum aktuellen Zeitpunkt davon aus, dass diese Auszahlung bis spätestens 5. Mai erfolgt", schreibt die Geschäftsführung in einem Brief an die Belegschaft. Man verweist zudem darauf, dass diese Auszahlung innerhalb der gesetzlichen Fristen erfolge.