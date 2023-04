Eines lässt sich nicht leugnen: Bär und Wolf sind zurück in Kärnten. Dafür gibt es viele Beweise. 400 Wolfsrisse im Vorjahr sprechen eine deutliche Sprache, 28 dieser Raubtiere wurden offiziell 2022 nachgewiesen. Mittlerweile gehen Experten von fünf Wolfsrudeln aus. Die Sichtungen haben in den vergangenen Monaten zugenommen. Immer neue Videos und Fotos tauchen auf. Doch diese sind auch mit Vorsicht zu genießen. So gab es in dieser Woche in sozialen Netzwerken Aufregung um ein Video, das ein Rudel von 14 Wölfen zeigt. Diese wandern durch einen tief verschneiten Wald – aufgenommen angeblich im Jänner dieses Jahres von einer Wildkamera im Bezirk Völkermarkt.