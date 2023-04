Die Landwirtschaftskammer (LK) Kärnten hat jetzt eine Liste aller Buschenschenken in Kärnten veröffentlicht. Vom Glockner bis zur Koralm sind es rund 50 Betriebe, die wieder in die Saison starten. „Unsere Buschenschenken haben nicht das ganze Jahr geöffnet und werden daher besonders gerne von Frühling bis Herbst besucht“, so LK-Präsident Siegfried Huber.