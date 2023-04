So spektakulär üben Kärntner Feuerwehren für den Ernstfall

Mit Video und Fotos. Gleich mehrere Feuerwehr-Großübungen finden an diesem Wochenende in Kärnten statt. Spezialeinheiten der Berufsfeuerwehr Klagenfurt hoben am Freitag mit zwei Hubschraubern ab.