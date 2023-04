Bei Amira und Oliver Pocher geht es im Schlafzimmer laut zu – nein, so war das nicht gemeint. Wie die beiden in ihrem Podcast kürzlich bekannt gaben, schnarcht der Comedian ordentlich. Die TV-Moderatorin und Unternehmerin, die mit ihrem Göttergatten seit dreieinhalb Jahren ein Bett teilt, kritisiert ihren Mann öffentlich, weil dieser ein 20-minütiges Nickerchen machte. Die Zweifach-Mutter und gebürtige Klagenfurterin arbeitete demnach, "während Du hier auf der Couch Wälder abgesägt hast". Das Schnarchen sei der 30-Jährigen mittlerweile ein Dorn im Auge, wie sie laut Bild-Zeitung erzählt: "Wie schnell Du einschlafen kannst und dann schnarchst. Du weißt, dass das am Gewicht liegt."

Olli Pocher, nicht auf den Mund gefallen, kontert, er habe nur eine verstopfte Nase. Und Amira erwidert: "Du schnarchst jede Nacht. Du hast am Anfang nicht geschnarcht, als wir uns kennengelernt haben." Aber offenbar hat auch Amira ihre Fehler. "Du schnarchst auch ab und zu", erklärt Olli Pocher, relativiert jedoch: "Bei Dir ist es so was Niedliches. Eine Laubsäge ist das. Es ist halt nicht ganz so extrem."